Tayfun Kahraman'dan Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı: Karanlıktan bir daha söz etmeyeceğiz

11 Kasım 2022 Cuma, 14:49

Gezi davasında 18 yıl hapis cezası verilen Tayfun Kahraman, Silivri Cezaevi'nden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Umarım çok yakında tüm bu hukuksuzlukların sona erdiği, demokratik, adil, özgür ve eşit bir ülkede karanlıktan bir daha söz etmeyeceğiz" mesajını yolladı.

Kahraman, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşı olmaktan onur duyduğum sayın Ekrem İmamoğlu hukuksuz bir yargılama ile karşı karşıya bırakılarak İstanbul halkının demokratik iradesine dayanan yetkilerinin gaspı ve siyasi hayatının bitirilmesi ile tehdit ediliyor. Bu açık hukuksuzluğa karşı madden olmaka da manen yanında olduğumu, destek ve dayanışma duygularımı bildirmek isterim. Umarım çok yakında tüm bu hukuksuzlukların sona erdiği, demokratik, adil, özgür ve eşit bir ülkede karanlıktan bir daha söz etmeyeceğiz"

Tayfun Kahraman tutuklandığında, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı'ydı.