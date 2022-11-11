Tayfun Kahraman'dan Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı: Karanlıktan bir daha söz etmeyeceğiz
Gezi davasında 18 yıl hapis cezası verilen Tayfun Kahraman, YSK üyelerine hakaretten hapsi istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin bir mesaj yayımladı.
Gezi davasında 18 yıl hapis cezası verilen Tayfun Kahraman, Silivri Cezaevi'nden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Umarım çok yakında tüm bu hukuksuzlukların sona erdiği, demokratik, adil, özgür ve eşit bir ülkede karanlıktan bir daha söz etmeyeceğiz" mesajını yolladı.
Kahraman, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşı olmaktan onur duyduğum sayın Ekrem İmamoğlu hukuksuz bir yargılama ile karşı karşıya bırakılarak İstanbul halkının demokratik iradesine dayanan yetkilerinin gaspı ve siyasi hayatının bitirilmesi ile tehdit ediliyor. Bu açık hukuksuzluğa karşı madden olmaka da manen yanında olduğumu, destek ve dayanışma duygularımı bildirmek isterim. Umarım çok yakında tüm bu hukuksuzlukların sona erdiği, demokratik, adil, özgür ve eşit bir ülkede karanlıktan bir daha söz etmeyeceğiz"
Tayfun Kahraman tutuklandığında, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı'ydı.
Video Haberler
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
En Çok Okunan Haberler
-
- Duruşma 14 Aralık'a ertelendi
- Ankara'da katliam: 5 kişi ölü bulundu
- AKP'li isim istifa etti
- Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkûm etti
- 14 yaşındaki Dicle, iş cinayetinde hayatını kaybetti
- 'G20 zirvesinde duyuru yapacağız'
- EYT, asgari ücret, sözleşmeli personel...
- 'Size her söylediğimizde sızıntı oldu'
- Hakimin sertifikası Erdoğan'dan!
- ‘Hiç alakam yok’ demişti