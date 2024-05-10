Tayfun Kahraman'ın eşi cezaevi ziyaretini paylaştı: 'Biz ne zaman normal hayatımıza döneceğiz?'

Gezi Davası'nda tutuklanan şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından açık görüş ziyaretini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 17:22
Tayfun Kahraman'ın eşi cezaevi ziyaretini paylaştı: 'Biz ne zaman normal hayatımıza döneceğiz?'
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Gezi Parkı davasından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve İstanbul-Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından ziyaretini paylaştı.

Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

10 Mayıs 2024, Silivri, 34. açık görüş: Tayfun'dan herkese selam.

14 Mayıs Tayfun'un doğum günü. O gün görüşemeyeceğiz. Bu nedenle bugün, Tayfun'un 2 seneyi aşkın tutsaklığı sırasında 3. defa olarak doğumgününü cezaevi şartlarında kutladık. 

Vera babasına ne zaman doğum gününü herkes gibi pasta yiyerek kutlayacaklarını sordu. Bu sorunun cevabını inanın bilmiyoruz. Sahi, masum olduğumuz bile bile bize yaşatılan zulüm ne zaman son bulacak? Biz ne zaman normal hayatımıza döneceğiz?


14 Mayıs haberleri Gezi Parkı Davası haberleri

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