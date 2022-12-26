TBB, Deniz Poyraz için nöbet tutacak!
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve baro başkanları, İzmir’de katledilen HDP çalışanı Deniz Poyraz için İzmir Adliyesi önünde 'Adalet Nöbeti' tutacak.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve baro başkanları, HDP İzmir İl Binası'nda öldürülen Deniz Poyraz için adliye binası önünde Adalet Nöbeti tutacak.
Barolar ve avukatların “Savunmaya Özgürlük, Herkes İçin Adalet” sloganıyla 2017 yılında Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklanan gazeteciler için başlattıkları Adalet Nöbeti eyleminin bu ay İzmir’de tutulacak.
Barolar, 17 Haziran 2021’de HDP İl Örgütü binasına dönük silahlı saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için bugün saat 13.00’da İzmir Adliyesi C Blok kapısı önünde nöbet eylemi gerçekleştirecek.
TBB Başkanı Erinç Sağkan, birçok baro başkanı ve avukatların yanı sıra HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile kitle örgütü temsilcileri de eyleme katılacak.
Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer hakkında açılan davanın 7’nci duruşması ise yarın ( 27 Aralık) Aliağa Şakran Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan salonda görülecek. Bir önceki duruşmada dava açık yapılmasına rağmen yetki belgeli avukatlar, takip etmeye gelenler ve basın emekçileri içeri alınmamış, cezaevi önünde de jandarma, avukatlara tazyikli su ve biber gazı sıkarak içeri girmelerine engel olmuştu. Ayrıca mahkeme heyeti davaya müdahil olanların avukatları olmadan tanıkları dinlediği ve savcı ise mütalaasını açıkladığı için bu duruşmanın karar duruşması olması bekleniyor.
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