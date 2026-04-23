TBMM arşivinden tarihe ışık tutan belgeler: İlk 23 Nisan heyecanı

Türk milletinin bağımsızlık iradesinin somutlaştığı 23 Nisan, Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açılışından yalnızca bir yıl sonra, 23 Nisan 1921’de milli bayram olarak kabul edildi.



İki maddelik kısa ancak tarihi bir kanunla yasalaşan bu özel gün, başlangıçta "Hâkimiyet-i Milliye Bayramı" (Ulusal Egemenlik Bayramı) olarak kutlanmaya başlandı.

1927: ATATÜRK’ÜN HİMAYESİNDE "ÇOCUK BAYRAMI" 1921’de milli bayram kimliği kazanan 23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuyla 1927 yılında ilk kez "Çocuk Bayramı" olarak kutlandı.







TBMM arşivinde yer alan 24 Nisan 1927 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesi kupürü, o günün heyecanını şu manşetle tarihe not düşüyor: "Çocuk Bayramı Sevinçle Kutlandı".



Gazete haberinde, bu ilk kutlamanın halk arasında nasıl büyük bir ilgi ve duygu yoğunluğu yarattığı detaylarıyla anlatılıyor.

ULUSLARARASI BOYUTA TAŞINAN TEK BAYRAM 23 Nisan’ın resmi adı yıllar içinde evrilerek 1983 yılında bugünkü hali olan "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını aldı. 1979 yılından itibaren uluslararası bir kimlik kazanan bayram, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini koruyor.



Türkiye, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen çocukları ağırlayarak bu coşkuyu tüm insanlıkla paylaşmaya devam ediyor.