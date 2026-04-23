TBMM arşivinden tarihe ışık tutan belgeler: İlk 23 Nisan heyecanı
23.04.2026 11:01:00
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının üzerinden geçen 106 yılda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı milli birliğin en güçlü simgesi olmayı sürdürüyor. Meclis arşivinde özenle muhafaza edilen ilk kutlamalara ait belgeler ve fotoğraflar, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği değeri bir kez daha gözler önüne seriyor.

Türk milletinin bağımsızlık iradesinin somutlaştığı 23 Nisan, Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açılışından yalnızca bir yıl sonra, 23 Nisan 1921’de milli bayram olarak kabul edildi.

İki maddelik kısa ancak tarihi bir kanunla yasalaşan bu özel gün, başlangıçta "Hâkimiyet-i Milliye Bayramı" (Ulusal Egemenlik Bayramı) olarak kutlanmaya başlandı.

1927: ATATÜRK’ÜN HİMAYESİNDE "ÇOCUK BAYRAMI"

1921’de milli bayram kimliği kazanan 23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuyla 1927 yılında ilk kez "Çocuk Bayramı" olarak kutlandı.


TBMM arşivinde yer alan 24 Nisan 1927 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesi kupürü, o günün heyecanını şu manşetle tarihe not düşüyor: "Çocuk Bayramı Sevinçle Kutlandı".

Gazete haberinde, bu ilk kutlamanın halk arasında nasıl büyük bir ilgi ve duygu yoğunluğu yarattığı detaylarıyla anlatılıyor.

ULUSLARARASI BOYUTA TAŞINAN TEK BAYRAM

23 Nisan’ın resmi adı yıllar içinde evrilerek 1983 yılında bugünkü hali olan "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını aldı. 1979 yılından itibaren uluslararası bir kimlik kazanan bayram, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini koruyor.

Türkiye, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen çocukları ağırlayarak bu coşkuyu tüm insanlıkla paylaşmaya devam ediyor.

Meclis arşivindeki fotoğraflarda, ilk bayram kutlamalarına katılan miniklerin şık kıyafetleri, ellerindeki bayraklar ve yüzlerindeki saf sevinç dikkati çekiyor.

