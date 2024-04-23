TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Aysima'ya devretti

Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:36

Güncelleme: 23.04.2024 - 12:37

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' vesilesiyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve çocukları kabul etti.

Çocuklarla sohbet edip, bayramlarını kutlayan Kurtulmuş, '23 Nisan' geleneği kapsamında makam koltuğunu Güneşevler Şehit Hasan Cevher Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Aysima Arslan'a bıraktı.

Kurtulmuş, '23 Nisan'ın dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olduğunu belirterek, "Bu bayramın, 'Çocuk Bayramı' olarak genişletilmesinin önemli gerekçelerinden birisi de sadece bugünü ve geçmişi hatırlayıp konuşmak değil; aynı zamanda geleceğe de güçlü şekilde hazırlanmaktır. Sizler, Türkiye'nin geleceğisiniz, sizler dünyanın geleceğisiniz. Hepinizin büyük bir öz güvenle, büyük bir birikim ve iyi eğitimle çevrenize, ailenize, sevdiklerinize, millete ve vatana faydalı insanlar olarak, insanlık ailesinin çok saygın birer ferdi olarak yetişmenizi temenni ediyoruz. Temennilerimizin bir göstergesi olarak sizlere duyduğumuz güven ile Meclis makamını dün zaten Genel Kurul'da devrettik ama bugün de sembolik olarak sizlerin oylarıyla Meclis Başkanı seçtiğimiz Aysima Hanım'a devredeceğiz. Benim yerime Meclis Başkanlığı'nı Aysima yapacak" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN MİLLİ EGEMENLİĞİN BAYRAMIDIR'

Kurtulmuş'tan makamı devralan Aysima Arslan, TBMM'nin açılışı ile egemenliğin millete verildiğini kaydederek, "Bugün milli egemenliğin bayramıdır, kutlu olsun. Dün ve bugün vatan için canını feda etmiş, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. Onlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar ve onun aziz Meclisi'nin gök kubbemiz altında açılışına şahit olanlardır. Bugün onların mirasına layık olmak ve gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak için çalışmak her Türk evladının görevidir. Böylesine anlamlı bir günde, 'Türkiye Yüzyılı'nda ilk defa gerçekleşen bir olaydan da bahsetmek istiyorum. Türkiye Yüzyılı'na yakışan gurur dolu yeni bir adım atıldı. Devletimizin aldığı sağlam kararlar ve milletimizin güçlü desteği sayesinde insanlı ilk uzay yolculuğumuzu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu fırsatı bize sunan herkese ülkemin tüm çocukları adına minnettarım. Bu girişimin ilk olduğunun farkında olduğum kadar, sonu olmadığına olan inancım da tamdır. Türkiye'nin geleceği için umut dolu adımlarla ilerlemeye devam edelim" diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çocukların ardından kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü vesilesiyle TBMM'de kutlama ziyaretlerini kabul etti.