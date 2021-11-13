TBMM Başkanlığı'ndan 'makam aracı' açıklaması: İddia edilen modelde bir araç tahsisi söz konusu değildir

13 Kasım 2021 Cumartesi, 17:39

TBMM Başkanlığı tarafından, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, "İsmail Kahraman'a tahsis edilen binek araç, fiyatıyla dudak uçuklatan Audi A8 marka otomobil mi?" diye sormasının ardından yapılan açıklamada, "Eski Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman'a iddia edilen modelde bir araç tahsisi söz konusu değildir" denildi.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mahmut Tanal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı gibi eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a iddia edilen modelde araç tahsisinin söz konusu olmadığı söylendi.

Açıklamada, "Meclis Başkanlığı tarafından, önceki dönem Meclis başkanlarımızın tamamına araç tahsisi yapılmaktadır. Bu araç, siyasi parti grup başkanlarına ve başkanvekillerine tahsis edilen araçlarla aynı özelliklere sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz konusu paylaşımda belirtilen marka ve modelde kiralık bir araç bulunmamaktadır. Ayrıca yine söz konusu paylaşımda yer alan, aylık yakıt tahsisi ile ilgili iddia da gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.