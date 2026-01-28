TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın acı günü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.01.2026 16:05:00
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın kayınvalidesi Yeter Dinç, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Dinç'in cenazesi, memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde toprağa verildi.

Bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Yeter Dinç, vefat etti. 84 yaşındaki Dinç'in naaşı, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Dolak köyüne getirildi.

Dinç'in cenazesi, köyde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Dinç’in ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AKP Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan’ın yanı sıra il protokolü ve yurttaşlar katıldı.

Bekir Bozdağ, cenaze töreninin ardından taziyeleri kabul etti.

