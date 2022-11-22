TBMM Genel Kurulu’nda, kalıcı yaz saati uygulamasının yarattığı sorunların araştırılması önergesi reddedildi

22 Kasım 2022 Salı, 21:07

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, CHP’nin “Kalıcı yaz saati uygulamasının yarattığı sorunların araştırılması” önergesinin gündeme alınması önerisi görüşüldü. Öneri, AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

Önerinin gerekçesini CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın açıkladı. Akın, “Altı yıldır ‘kalıcı yaz saati uygulaması’ denilen ucube bir sistemle vatandaşımızın, çocuklarımızın, kadınlarımızın hayatını eziyete çevirdiniz. Çocuklarımız, çalışan kadınlar sabah kalkıyor karanlık, evine dönüyor karanlık yani gün yüzü görmüyorlar. Tasarruf var mı? Yok. ‘Bilimsel bir rapor var’ diyorsunuz. Raporda ortada yok. Bir açıklamada yok sadece laf, hep, ‘ben yaptım oldu.’ Sarayın ışıklarını haftada bir gün kaparsanız yeterli tasarruf sağlanacak ama milletin hayatını tehlikeye atıyorsunuz” dedi.

Akın, şunları söyledi:

“SARAYIN IŞIKLARINI HAFTADA BİRGÜN KAPARSANIZ YETERLİ TASARRUF SAĞLANACAK”

Altı yıldır ‘kalıcı yaz saati uygulaması’ denilen ucube bir sistemle vatandaşımızın, çocuklarımızın, kadınlarımızın hayatını eziyete çevirdiniz. Çocuklarımız, çalışan kadınlar sabah kalkıyor karanlık, evine dönüyor karanlık yani gün yüzü görmüyorlar. Tasarruf var mı? Yok. ‘Bilimsel bir rapor var’ diyorsunuz. Raporda ortada yok. Bir açıklamada yok sadece laf, hep, ‘ben yaptım oldu.’ Sarayın ışıklarını haftada bir gün kaparsanız yeterli tasarruf sağlanacak ama milletin hayatını tehlikeye atıyorsunuz.





Enerjide ‘103 bin kurulu gücümüz var’ diyorsunuz 52 bin megawatt kurulu tüketim geldiği anda sistem kilitleniyor, daha bunu beceremiyorsunuz. Çıkıp yaz-kış saatiyle ilgili tasarruftan bahsediyorsunuz.

“TASARRUF YOK BÜYÜK BİR İNAT VAR”

2017’de dünya genelinde kalıcı yaz saati analiz ediliyor. Bir tasarruf olduğuna bakılıyor, herhangi bir tasarruf yok. Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsü bir araştırma yapıyor 2012’yle 2020 yılları arasındaki verileri inceliyor. ‘Kalıcı yaz saati uygulamasıyla alakalı bir tasarruf sağlanmadığı anlaşılmaktadır. Uygulamanın elektrik tüketimi üzerinde gözlemlenir hiçbir etkisi yoktur’ diyor. Yani tasarruf yok. Ne var, büyük bir inat var. İnat, burada damat bakanın mirasına sahip çıkmayın inadı. İnsanlar tehlikede, insanlar karanlıkta hala damat bakanın yaptığı ‘yanlış’ demeye korkuyorsunuz. Tasarruf verilerini açıklayın da görelim, bilim adamlarımı görsün, incelesin ve bununla ilgili bir açıklama ortada olsun. Her şey lafta.





Çocuklarımızın güvenli ulaşımını riske atıyorsunuz. Teyide muhtaç bir iddianız var. ‘6 yıldır bunu uyguluyoruz ve bir tasarruf sağlıyoruz’ diyorsunuz. Bakana soruyoruz; komisyonda soruyoruz, burada soruyoruz, yazılı soruyoruz yanıt yok. ‘Rapor nerede’ diyoruz, raporda yok. Teyide muhtaç olan iddianızı burada teyit etmeniz lazım. Burada verdiğimiz araştırma önergesini komisyona aktaralım, komisyonda araştırılsın bir tasarruf var mı diye.

“İKTİDARIMIZIN İLK 90 GÜNÜNDE BU UCUBE SİSTEME SON VERECEĞİZ”

İktidarımızın ilk 90 gününde bu ucube sisteme son vereceğiz. Vatandaşlarımız sabah kalkıyor, bakıyor karanlık, elektrikleri açıyor. Elinizi vicdanınıza koyun daha sonra da kendi çocuklarınızı o evlatlarımızın yerine koyun. Yollarda karanlık olan yerler var. Çalışan kadınlar yola gittiği zaman, evlatlarımız gittiği zaman büyük bir tedirginlik içerisinde. Bunu ortadan kaldırmamız lazım. ‘Biz yanlış yaptık’ demeyi öğrenin çünkü bu iş yanlış. ‘Damat bakan zaten enerji sektörünü batırmıştı, ondan sonra maliyeye geldi orayı batırdı, burada da yanlış yaptı biz söyleyemiyoruz. Saraydan bize böyle bir talimat geldi’ diyin de vatandaşlarımız bilsin.

CHP grup önerisi hakkında söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar şunları kaydetti:

“BUGÜN TÜRKİYE’NİN DOĞUSUYLA BATISI ARASINDA CİDDİ BİR SAAT FARKI VAR”

Aslında hepimiz bir probleminin olduğunun farkındayız. Sabahın köründe evlatlarımız kalkıyor, gözleri yarı açık, yarı kapalı elektrik düğmelerini bulmaya çalışıyor. Bu problemi çözmek için bu kadar mücadele etmeye gerek yok. 6 yıldır bunu uyguluyorsunuz ve bir türlü de bu inadınızdan vazgeçmiyorsunuz. Bugün Türkiye’nin doğusuyla batısı arasında ciddi bir saat farkı var. Iğdır’da saat 7’ye 10 kala güneş doğarken, Edirne’de 8’i 5 geçe ancak gün ışıyor. Tahmininizden daha fazla elektrik tükettiğimizin farkında mısınız? Bilmiyorum.

Öneri hakkında konuşan HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise şöyle konuştu:

“ENERJİDE TASARRUF DİYE GETİRDİNİZ AMA AKSNE ENERJİ SARFİYATI DAHA DA ARTIYOR”