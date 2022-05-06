TCDD’den ilaçlama uyarısı
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, otla mücadele çerçevesinde 9-15 Mayıs tarihleri arasında Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Kütahya güzergahlarında ilaçlama yapılacağı kaydedilerek, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Konuyla ilgili TCDD’den yapılan yazılı açıklamada ilaçlamanın 9-15 Mayıs tarihlerinde planlanan farklı güzergahlarda yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, “Afyon-Dinar, Dinar-Kaklık, Dinar-Gümüşgün-Burdur- Isparta, Isparta-Afyon, Afyon-Dumlupınar, Afyon-Eskişehir-Kütahya, Kütahya Dursunbey, Dursunbey-Balıkesir istasyonları arasında ‘özel ilaçlama treni’ ile otla mücadele çalışmaları çerçvesinde ilaçlama yapılacaktır. Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını uzak tutmaları ve arıların uzaklaştırılması önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.
Video Haberler
- Tuzla Tersanesi'ndeki gemide patlama
- Bayramın 'seyahat' bilançosu belli oldu
- Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- Çıkma düşersin dediler! 2 tane direk değiştim
- Trambolinli hırsızlık görenlerini hayrete düşürdü
- Tunca Nehri kenarında 'kakava' kutlaması
- Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
- Çekmeköy’de çarpışan otomobillerden biri iş yerine girdi
- Çocuklarda gizemli virüs telaşı
En Çok Okunan Haberler
-
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- Tarih verildi: Otoyollarda hız sınırı artırılıyor
- Ümit Özdağ'dan, Soylu'ya yeni bir çıkış daha
- Asiye'yi öldüren saldırgan yakalandı
- Su tankerine otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
- Sinan Oğan da bakanlık önüne gitmekten vazgeçti
- 'Hepimiz buralara geldik bir yerlerden'
- Özdağ'dan Soylu'ya bir çağrı daha!
- Çiğ süt fiyatları arttı!
- 'Bakan ekonomiyi bilmiyor'