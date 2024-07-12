Tek seansta 3 farklı ameliyat oldu

Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:50

Güncelleme: 12.07.2024 - 09:50

İzmir’de yaşayan Emekli Tütün Teknoloji Mühendisi Mehmet Halil Kadınkız’a geçen yıl kolon kanseri tanısı koyuldu. 4. evre kolon kanseri tanısı alan, karaciğerinde metastaz tespit edilen Kadınkız, tedavi için Acıbadem Kent Onkoloji Merkezi’ne başvurdu.

Kadınkız’ın durumu tümör konseyinde ele alındı ve konsey kararıyla önce kemoterapi başlandı. Medikal Onkolog Doç. Dr. Gürbüz Görümlü’nün takibinde kemoterapi gören hastanın tedavisi sürerken, tümör bağırsağını tıkadı. Bunun üzerine Kadınkız tedavisi sona ermeden acil ameliyata alındı. Kadınkız, Acıbadem Kent Hastanesi’nde genel cerrahi profesörü Dr. Cem Terzi tarafından ameliyat edildi, kolondaki tümör çıkarıldı, kolostomi denilen işlem yapıldı. Ardından tekrar kemoterapi başladı, tedavi sürerken karaciğerdeki bir tümörde büyüme tespit edildi. Bunun üzerine Kadınkız’ın durumu tekrar tümör konseyinde görüşüldü ve konsey ameliyat kararı aldı. Hem kolostominin kapatılması hem de karaciğerdeki metastazların çıkarılması için tek seansta 3 ameliyat yapılması planlandı. Ameliyata genel cerrahlar Prof. Dr. Emre Canda, Prof. Dr. Murat Kılıç ve girişimsel radyoloji uzmanı Doç. Dr. Mir Ali Purbager girdi. Ameliyatta ilk olarak Prof. Dr. Canda stoma ile birlikte ilk operasyon sonrasında gelişen fıtığı kapattı. Prof. Dr. Canda’dan sonra Prof. Dr. Kılıç karaciğerdeki en büyüğü 2.4 cm. çapında 4 kitleyi çıkardı.

MİKRODALGA ABLASYON YÖNTEMİ UYGULANDI

Ameliyat öncesinde çekilen PET tetkikinde karaciğerde cerrahiye uygun olmayan 8 metastaz tespit edildiğini, ancak ameliyat sırasında bu durumun değiştiğini belirten Doç. Dr. Purpager, “Biz karaciğerdeki 8 lezyona mikrodalga ablasyonu ile müdahale edecektik. Ancak ameliyat sırasında çekilen intraoperatifultrason görüntüsünde karaciğerde 30 lezyon tespit ettik. Bu 30 kitleye de mikrodalga ablasyon yöntemiyle açık cerrahi sırasında müdahale ettik. Mikrodalga ablasyon yönteminde doku içine elektromanyetik dalgalar gönderilir. Bu dalgalar dokuda bulunan su moleküllerini yine dalgalar şeklinde hareket ettirir ve bu moleküllerin sürtünmesiyle ortalama 80-100 derece arasında ısı oluşur. Oluşan ısı, tıpkı radyofrekansta olduğu gibi, iğnenin çevresindeki yaklaşık 3 cm çapındaki bir alanda doku ölümüne yol açar. Bu müdahalenin sonucunda hastamızın karaciğerindeki tüm metastazlar yok edildi. Yani hastamızın vücudunda tümör ve metastaz yoluyla oluşan kitleler kalmadı. Hastanın ameliyatı 9 saat sürdü” açıklamasında bulundu.

“BİR SEANSTA 3 AMELİYAT VARDIR''

Ekip çalışmasıyla aynı seansta üç farklı tedaviyi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Doç. Dr Purpager, “Bu vakanın bir başka özelliğinin de mikrodalga ablasyon yöntemiyle müdahale edilen lezyon sayısının normalden çok olması. Bu yöntemde genelde 5-6 lezyona müdahale edilir. Ancak bu hastamızın ameliyat sırasındaki tablosu farklı çıkınca bizim müdahale ettiğimiz lezyon sayısı 30 oldu ve bu yöntemin uygulandığı en yüksek sayıdaki vaka oldu” dedi.

Öte yandan, son bir yılını hastalıkla mücadelede geçiren Mehmet Halil Kadınkız, “Zor günlerdi, geride kaldı. Bu zor günleri geride bırakmayı da doktorlarıma borçluyum. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra her şey yolunda gider ve kötü bir sürpriz yaşamam” diye konuştu.