‘Tekelci Ahmet Abi’ hayatını kaybetti

Eskişehir’de bir tekel bayisinde çıkan kavga sırasında fırlattığı alkol şişeleriyle fenomen olan ‘Tekelci Ahmet Abi’ mahlaslı Ahmet Yılmaz 48 yaşında yaşamını yitirdi.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 17:26
‘Tekelci Ahmet Abi’ hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

2010 yılında internette alkol şişesi fırlatmasıyla izlenme rekorlarını kıran ve ’Tekelci Ahmet Abi’ lakabıyla ün yapan Ahmet Yılmaz kanser nedeniyle hayatını kaybetti. 48 yaşında hayata veda eden Ahmet Yılmaz’ın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini üzdü.

Yılmaz Tekel bayisinde 4 kişiyi içki şişeleri fırlatarak dükkândan kovalamıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar 13 yıl önce sosyal medyada paylaşım rekorları kırmıştı. Fırlatılan alkol şişlerinin toplam değeri o dönem için yaklaşık 4 bin TL olarak hesaplandı.

Fenomen olan Ahmet Yılmaz, Hayrettin Onur Karaoğuz gibi ünlülerin programına da konuk olmuştu.

SEÇİMDE ADAY OLMUŞTU

Ahmet Yılmaz Eskişehir’de 2011 yılında seçimlere katılmış 641 seçmenin oyunu almıştı.
’Tekelci Ahmet Abi’ 10 farklı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle 2016 yılında cezaevine gönderilmişti.


Tekelci Ahmet eskişehir Ahmet Yılmaz

İlgili Haberler

'Cinsel birliktelik' teklifinde bulunan müşteriyi tokatlayarak kovdu

'Cinsel birliktelik' teklifinde bulunan müşteriyi tokatlayarak kovdu
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu: Yurttaşlar ‘nakit avans’ için esnafa gidiyor

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu: Yurttaşlar ‘nakit avans’ için esnafa gidiyor
Tekel bayisinde başından vurularak öldürüldü

Tekel bayisinde başından vurularak öldürüldü

En Çok Okunan Haberler