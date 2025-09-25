Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kendilerini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtıp milyonluk vurgun yaptılar!

25.09.2025 12:43:00
Çerkezköy ilçesinde telefonla aradıkları İ.A.'yı, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp 3 milyon 187 bin 500 lira dolandıran 7 şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan İ.A.'yı 26 Haziran'da telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan kişiler, 'Terör örgütü bağlantınızı tespit ettik, bu durumdan kurtulmanız için bize para vermeniz gerekiyor' dedi.

İ.A. bunun üzerine eve gelen kişiye, 3 milyon 187 bin 500 lira verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İ.A. jandarmaya giderek şikâyette bulundu.

Bunun üzerine Tekirdağ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kendilerini kamu çalışanı olarak tanıttıkları belirlenen şüpheliler A.A., M.K., F.P., M.T., A.M., A.A. ve H.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

