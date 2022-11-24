Tekirdağ’da 50 ton sahte şarap ele geçirildi

24 Kasım 2022 Perşembe, 13:08

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri izinsiz şarap üretimine geçit vermedi.

Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde T.F.’ye ait işletmede Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM/İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ile yapılan arama neticesinde izinsiz üretimi yapılan piyasa değeri 1 milyon 650 bin TL 55 ton şarap tespit etti.

5 ton izinsiz üretilen şaraba el konulurken, olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.



