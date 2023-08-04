Tekirdağ'da acı olay: Fabrikada makineye sıkışan 2 çocuk annesi öldü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çalıştığı tekstil fabrikasında makineye sıkışan 2 çocuk annesi Ülkü Kara (48), hayatını kaybetti.
Ergene'nin Vakıflar Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan Ülkü Kara, kontinü makinesine sıkıştı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine tesise sağlık ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin yaptığı kontrolde Ülkü Kara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kara'nın cansız bedeni savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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