Tekirdağ'da acı olay: Fabrikada makineye sıkışan 2 çocuk annesi öldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çalıştığı tekstil fabrikasında makineye sıkışan 2 çocuk annesi Ülkü Kara (48), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 04.08.2023 - 16:48
Tekirdağ'da acı olay: Fabrikada makineye sıkışan 2 çocuk annesi öldü
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Ergene'nin Vakıflar Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan Ülkü Kara, kontinü makinesine sıkıştı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine tesise sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin yaptığı kontrolde Ülkü Kara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kara'nın cansız bedeni savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.


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