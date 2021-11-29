Tekirdağ'da bir sürücü yayaya çarpıp kaçtı

29 Kasım 2021 Pazartesi, 13:12

Kaza, akşam saatlerinde Kapaklı ilçesi Karlıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Necmi Balcı'ya sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen araç çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Balcı'yı Tekirdağ Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Balcı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Jandarma, aracı ile kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

