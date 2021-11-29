Tekirdağ'da bir sürücü yayaya çarpıp kaçtı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı Necmi Balcı (55) yaşamını yitirdi. Jandarma, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza, akşam saatlerinde Kapaklı ilçesi Karlıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Necmi Balcı'ya sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen araç çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Balcı'yı Tekirdağ Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Balcı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Jandarma, aracı ile kaçan
sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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