Tekirdağ’da dehşeti yaşayan çocuklar ve aileleri konuştu: 'Çok korkunçtu'

12 Ağustos 2022 Cuma, 17:23

Marmaraereğilisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi’ndeki yazlık bölgede meydana gelen olayın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde daracık sokakta aşırı hızla ilerleyen 34 DZS 384 plakalı otomobil, o sırada sokakta oyun oynayan çocukları umursamadan geçmeye çalıştı.

24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDI

Aracı son anda fark eden 2 çocuktan biri duvara yapışarak kıl payı kurtulurken, diğer çocuk ise topun peşinden koşarken aracı görüp geri kaçmasıyla kurtuldu. Olayın ihbar edilmesi üzerine harekete geçen Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timi, 24 saat geçmeden aracı durdurarak E.Y. isimli sürücüyü yakaladı.

SERBEST BIRAKILDI

Jandarma ekipleri, şahsa tehlikeli araç kullanmaktan para cezası kesti. Ayrıca Marmaraereğilisi Cumhuriyet Başsavcılığınca şahıs hakkında kasten yaralamaya teşebbüs suçundan adli işlem başlatıldı.

Şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

“ÇOCUKLARIMIZ KIL PAYI KURTULDU”

Dar sokakta faciadan kıl payı kurtulan çocuklar ve aileleri, yaşadıkları olayı “Çok korkunçtu” sözleri ile anlattı.

Şahsı kısa sürede yakaladıkları için jandarmaya teşekkür eden Derya Anıl Kaya, “Tanımadığımız bir araç girdi siteye. Çocuklarımızda sokakta oyun oynuyorlardı. Son hızla arabayı çocukların olduğu tarafa doğru sürmeye başladı. Biz arkasından koşarak bağırıp yavaş gitmesini söylemeye çalıştık. Biz sesimizi duyuramadık. Güvenlik kamerası görüntüsünde görülüyor zaten çocuklar kıl payı aracın çarpmasından kurtuluyor. Bizim için çok korkunç bir olaydı. Biz olaydan sonra hemen ihbarda bulunduk. Sürücü yakalandı, bundan sonra gerekli işlemler devam ediyor. Bizim çocuklarımız kıl payı kurtuldu ama başkalarının canı yanmasın. İnsanlar biraz duyarlı ve dikkatli olsun. Olayı haber alan jandarma ekipleri kısa sürede şahsı yakaladı. Jandarmaya teşekkür ederiz” dedi.

Olayı gördüklerinde çok korktuklarını ifade eden Sibel Yıldırım ise, “Biz çok korktuk. Canımızın yanmasına ramak kaldı. Bu olayın videosunu paylaşmamızın amacı farkındalık oluşturmaktı. Bizim canımız yanmadı, başka annelerin de canı yanmasın istedik. Videoyu paylaşan yayılmasını sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Jandarma ekiplerimize de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ARABA BANA ÇARPACAK GİBİ HİSSETTİM VE KENDİMİ GERİYE ATTIM”

Sokakta oyun oynarken faciayı yaşayan 9 yaşındaki Ela Yıldırım, “Arkadaşımla oyun oynuyorduk. Araba yanımızdan çok hızlı geçti, çok korktuk. Bacağıma bir şey olacağını düşündüm. Topu alıp karşı tarafa atacaktım o sırada. Ben de topu atıp karşı tarafa gidecektim. Araba bana çarpacak gibi hissettim ve kendimi geriye attım” şeklinde konuştu.

“ÇOK KÖTÜ BİR ANDI, ÇOK KORKTUK”

11 yaşındaki Eylül Ayraç ise, “Biz sokakta oynarken başta sokağa girerken arabayı görmüştük. Araba sokaktan çıkarken çok fazla hız yaptı. Arkadaşım topu almaya çalışırken ben gördüm, ona seslenirken bir taraftan da kendi parmak uçlarımda durmaya çalıştım. Çok kötü bir andı, çok korktuk. Neye uğradığımızı şaşırdık” diye konuştu.