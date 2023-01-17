Tekirdağ’da devrilen vincin sürücüsü yaşamını yitirdi
Tekirdağ'da bir vinç kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu araca sıkışan vinç sürücüsü hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen olayda, Saray'dan Vakıflar istikametine seyreden Nurhat Kulu idaresindeki vinç kamyonu, Bahçedere mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza sırasında hayatını kaybettiği belirlenen vinç kamyonu sürücüsünün cansız bedeni, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Nurhat Kulu'nun cenazesi, Saray Cumhuriyet Savcısı'nın ön incelemesinin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere ambulansla Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın adaylık tartışması: AKP'nin '13' oyunu
- Düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu
- Bahçeli'den kürsüde 'seçim' çıkışı: Tarih verdi
- Ali Erbaş’ın eşinden camide 'yumruk' iddiası
- Soylu’nun görünen yüzü!
- 'Halkbank' ile yapılan vurgunu anlattı
- AKP’nin müjdeleri karşılık bulmadı
- 'Kafan hava alsın' demek suç mu?
- Mersin'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı
- Bir uyuşturucu baronu daha Türkiye'den çıktı!