Tekirdağ’da devrilen vincin sürücüsü yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 13:30

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 13:30

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen olayda, Saray'dan Vakıflar istikametine seyreden Nurhat Kulu idaresindeki vinç kamyonu, Bahçedere mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza sırasında hayatını kaybettiği belirlenen vinç kamyonu sürücüsünün cansız bedeni, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Nurhat Kulu'nun cenazesi, Saray Cumhuriyet Savcısı'nın ön incelemesinin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere ambulansla Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



