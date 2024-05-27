Tekirdağ'da erkek vahşeti: Boşanacağı kadını tabanca ile ağır yaraladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Samet Kaya (33), konuşmak için buluştuğu boşanma aşamasındaki eşi Meltem Kaya'yı (26) tabanca ile vurarak yaraladı.

DHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 15:20
Tekirdağ'da erkek vahşeti: Boşanacağı kadını tabanca ile ağır yaraladı
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Çorlu'da Samet Kaya, boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi Meltem Kaya'yı konuşmak için Zafer Mahallesi'nde buluşmaya davet etti. Kafeteryada buluşan çift arasında çıkan tartışma sırasında Samet Kaya, üzerinde taşıdığı tabanca ile eşine ateş açtı.

Göğüs kısmından tek kurşunla yaralanan kadın, kanlar içinde yere düşerken, Samet Kaya, olay yerinden kaçtı. Meltem Kaya’ya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı halde Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meltem Kaya, ameliyata alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Samet Kaya'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 


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