Tekirdağ'da feci kaza: Mikserin altında kalan kişi yaşamını yitirdi
Tekirdağ Çorlu’da yolda yürürken seyir halindeki beton mikserinin altında kalan 79 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Alipaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi ile Sülün Caddesi ayrımında meydana gelen olayda, karşıdan karşıya geçen yaya Dursun Özçiçek, (79) Salih Omurtak Caddesi’nden Sülün Caddesi’ne sapan Abdi Y. idaresindeki beton mikserinin altında kaldı. Görenlerin fark ederek sürücüye seslenmesi üzerine mikser şoförü durup yardım istedi.
KURTARILAMADI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından mikserin altında sıkışan yaralı yurttaş, yaklaşık 15 dakika süren çalışma sonucu kurtarıldı.
Ağır yaralanan yaya Dursun Özçiçek sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ilçedeki bir hastaneye kaldırıldı.
79 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.
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