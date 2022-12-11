Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 6 kişi sınır dışı edilecek

Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonu neticesinde yabancı uyruklu 6 kadın sınır dışı edilirken, yer temin ettiği belirlenen 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İHA
11 Aralık 2022 Pazar, 09:43
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 6 kişi sınır dışı edilecek
Abone Ol google-news

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuşla mücadele çerçevesinde, sosyal medya siteleri (Twitter, Instagram, Facebook) üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak Kapaklı ilçesinde fuhuş yapan/yaptıran şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. 

Operasyonda Özbekistan uyruklu K.X. (32) isimli şahsın, Özbekistan uyruklu N.Y. (29), S.M. (22), D.U. (25), N.A. (37), S.T. (32) ve R.U. (25) isimli kadınları pazarladığı, F.Ç. (29) isimli şahsın kadınlara ikamet ayarladığı ve erkeklerle buluşmaları organize ettiği tespit edildi.

K.X. ve F.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen K.X. tutuklanırken, F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 6 yabancı uyruklu kadın, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek. 


fuhuş tekirdağ Operasyon sınır dışı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler