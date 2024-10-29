Tekirdağ'da milyonluk sahte deterjan operasyonu: Tonlarca ürün yakalandı!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 14:05

Güncelleme: 29.10.2024 - 15:12

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde kaçak ve sahte temizlik ürünü üretimi yapılan üç farklı depoya yönelik operasyon düzenledi. Farklı markalar adı altında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan tonlarca sahte deterjan ve temizlik ürünlerinin tespiti üzerine harekete geçen ekipler, kapsamlı bir arama yaptı.

Yasadışı üretim faaliyetlerinin organize bir şekilde yürütüldüğü belirlenen depolarda, piyasaya ciddi oranda sahte ürün sürülmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON

Operasyon kapsamında, depolarda büyük miktarda sıvı ve toz deterjanın yanı sıra etiketler, ambalaj kartonları, boş bidonlar ve ambalajlama için kullanılan kapaklar ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olarak hesaplanan bu ürünlerin, yasa dışı bir şekilde çeşitli markaların adı altında etiketlenerek satışa sunulmak üzere hazırlandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, düzenlendikleri başarılı operasyonla birlikte sahte ürünlerin piyasaya sürülmesini engelledi.

BİNLERCESİ ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçirilen malzemeler arasında 15 bin litre sıvı deterjan, 500 kilogram toz deterjan, farklı ebatlarda ambalajlanmış toplamda 23 bin 175 litre sıvı bulaşık ve temizlik deterjanı bulundu.

Sahte üretim faaliyetleri için gerekli olan 6 bin rulo etiket, 29 bin 786 boş bidon ve çeşitli ebatlarda poşetler de ele geçirildi. Ayrıca, depolarda ürünlerin paketlenmesi için kullanılan bir kodlama makinesi ve paketleme kapakları da bulundu.

Olayda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.