Tekirdağ'da operasyon: Sentetik hap ve silah yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 21 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı bölgelerde uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik kontrollerde çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Tekirdağ'da operasyon: Sentetik hap ve silah yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 09:32

Süleymanpaşa, Çerkezköy, Kapaklı ve Şarköy ilçelerinde yapılan aramalarda sentetik hap, bonzai, silah ve kaçak alkol ele geçirildi.

Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nde O.A. ve M.P. adlı şahısların üzerinde 35 gram bonzai bulunurken, Kapaklı'da T.S. adlı şahsın üst aramasında 4 gram bonzai ele geçirildi.

Şarköy'de ise K.K. adlı şahsın aracında yapılan kontrolde 37 adet sentetik hap bulundu. Ayrıca, Çorlu'da M.Y.'nin evinde yapılan aramalarda silahlar ve el yapımı alkol ele geçirildi.


Etiketler: #silah #tekirdağ #Operasyon #uyuşturucu

İlgili Haberler

Kars’ta operasyon: Otomobil tavanında uyuşturucu bulundu!

Kars’ta operasyon: Otomobil tavanında uyuşturucu bulundu!
Adıyaman'da 18 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

Adıyaman'da 18 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 4 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 4 zanlı yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler