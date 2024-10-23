Tekirdağ'da operasyon: Sentetik hap ve silah yakalandı
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 21 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı bölgelerde uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik kontrollerde çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Süleymanpaşa, Çerkezköy, Kapaklı ve Şarköy ilçelerinde yapılan aramalarda sentetik hap, bonzai, silah ve kaçak alkol ele geçirildi.
Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nde O.A. ve M.P. adlı şahısların üzerinde 35 gram bonzai bulunurken, Kapaklı'da T.S. adlı şahsın üst aramasında 4 gram bonzai ele geçirildi.
Şarköy'de ise K.K. adlı şahsın aracında yapılan kontrolde 37 adet sentetik hap bulundu. Ayrıca, Çorlu'da M.Y.'nin evinde yapılan aramalarda silahlar ve el yapımı alkol ele geçirildi.
Etiketler: #silah #tekirdağ #Operasyon #uyuşturucu
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