Tekirdağ'da polisten 'şok' uygulama: 49 gözaltı
Tekirdağ’da Motosiklet Polis Timleri (Yunuslar) ekiplerinin kent genelinde yaptığı şok denetimlerde çeşitli suçlardan 49 kişi gözaltına alındı. Operasyonda tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosiklet Polis Timler Büro Amirliği ekipleri, suç işlenmesinin önüne geçilmesine yönelik il genelinde şok denetimler yaptı.
YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, uyuşturucu ticareti, kaçakçılık, hırsızlık gibi çeşitli suçlara yönelik yaptığı baskın ve denetimlerde, 12 ruhsatsız tabanca, 97 mermi, 6 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 135 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 70 gram eroin, 32,14 gram metamfetamin, 10,5 gram bonzai, 12 gram esrar maddesi, 12 ecstasy uyuşturucu hap, 172 sentetik hap, 12 kilo kıyılmış kaçak tütün, 70 bin kaçak sigara, 20 bin boş makaron, 1 kumar makinesi ile makine içerisinde 690 lira ve 96 pul ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 49 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki sorgusu sürüyor.
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