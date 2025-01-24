Tekirdağ'da 'sahte deterjan' operasyonu: Tam 25 ton...

Yayınlanma: 24.01.2025 - 09:08

Güncelleme: 24.01.2025 - 09:40

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı'daki bir depoda sahte deterjan üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Depoda yapılan aramada, 25 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı, bilinen markaya ait 3 bin kahve paketi, 114 açık toz kahve, bilinen deterjan markasına ait 11 bin 201 bidon ve bir deterjan markasına ait 3 bin 174 bidon ele geçirildi.

Adreste bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.