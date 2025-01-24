Tekirdağ'da 'sahte deterjan' operasyonu: Tam 25 ton...

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir depoda 25 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ele geçirildi.

Tekirdağ'da 'sahte deterjan' operasyonu: Tam 25 ton...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 09:08

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı'daki bir depoda sahte deterjan üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Depoda yapılan aramada, 25 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı, bilinen markaya ait 3 bin kahve paketi, 114 açık toz kahve, bilinen deterjan markasına ait 11 bin 201 bidon ve bir deterjan markasına ait 3 bin 174 bidon ele geçirildi.

Adreste bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.


Etiketler: #sahte #sahte deterjan

İlgili Haberler

'Sahte alkol içtim beni alın' ihbarı ortalığı karıştırdı

'Sahte alkol içtim beni alın' ihbarı ortalığı karıştırdı
Şanlıurfa'da 'sahte MİT mensubu' tutuklandı

Şanlıurfa'da 'sahte MİT mensubu' tutuklandı
Binlerce Euro ve dolara el konuldu! Beyoğlu'nda 'sahte döviz' operasyonu

Binlerce Euro ve dolara el konuldu! Beyoğlu'nda 'sahte döviz' operasyonu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler