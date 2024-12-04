Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah operasyonu!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:22

Güncelleme: 04.12.2024 - 10:22

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Kasım'da Çerkezköy ilçesinde S.G. adlı şahsın üst aramasını gerçekleştirdi. Aramada 3 gram esrar ve 3 adet sentetik hap ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi’nde ise, 2 Aralık 2024 tarihinde yapılan bir başka çalışmada, B.F.K. adlı şahsın üzerinde bir tabanca ve 3 mermi ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ekipler tarafından her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.