Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah operasyonu!
Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 3 gram esrar, 3 adet sentetik hap, 1 tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Kasım'da Çerkezköy ilçesinde S.G. adlı şahsın üst aramasını gerçekleştirdi. Aramada 3 gram esrar ve 3 adet sentetik hap ele geçirildi.
Hayrabolu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi’nde ise, 2 Aralık 2024 tarihinde yapılan bir başka çalışmada, B.F.K. adlı şahsın üzerinde bir tabanca ve 3 mermi ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Ekipler tarafından her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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