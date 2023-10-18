Tekirdağ’da yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı

Yayınlanma: 18.10.2023 - 13:26

Güncelleme: 18.10.2023 - 13:34

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Sağlamtaş Mahallesi yakınlarında edinilen bilgiye göre 59 M 2129 plakalı yolcu minibüsü devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, sürücü dahil yaralı 16 kişiye ilk müdahaleyi yaparak yaralıları hastaneye sevk etti. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldıktan sonra kazaya ilişkin tahkikat başlattı.

Hastaneye sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen aracın kaldırılması için ise çalışma başlatıldı.