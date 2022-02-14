Tekneleri arızalanan 29 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltında

14 Şubat 2022 Pazartesi, 22:13

Fethiye açıklarında 12 Şubat tarihinde saat 11.30 sıralarında devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik ekipleri, tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğunu ve yardım talebinde bulundukları ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, motoru arızalanınca sürüklenen teknedeki 29 düzensiz göçmeni bota aldı.

ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 1 organizatör gözaltına alındı.