Tekneleri arızalanan 29 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltında
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tekneleri arıza yapınca sürüklenen 29 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, 1 organizatör gözaltına alındı.
Fethiye açıklarında 12 Şubat tarihinde saat 11.30 sıralarında devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik ekipleri, tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğunu ve yardım talebinde bulundukları ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, motoru arızalanınca sürüklenen teknedeki 29 düzensiz göçmeni bota aldı.
ORGANİZATÖR GÖZALTINDA
Göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 1 organizatör gözaltına alındı.
İlgili Haberler
- İzmir'de 96 düzensiz göçmen kurtarıldı
- Şili’de göçmen karşıtı protestocular yol kapattı
- İspanya kıyılarına son 48 saatte 451 düzensiz göçmen geldi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- İzmir'de 96 düzensiz göçmen kurtarıldı
- AKP'li Özhaseki 'Kesin bu' diyerek açıkladı
- Avrupa Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' tahmini
- Fransız bakan Rusya'nın 'sınırda hazır' olduğunu söyledi
- ABD'den Kiev kararı
- Fethiye açıklarında 29 kaçak göçmen kurtarıldı
- Metro projesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
- Korkutan patlama, kayıplar var
- Formula 1'de kural değişikliği
- BAE’li sanatçıdan Erdoğan'a 'ziyaret şarkısı'