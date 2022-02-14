Tekneleri arızalanan 29 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tekneleri arıza yapınca sürüklenen 29 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, 1 organizatör gözaltına alındı.

(DHA)
14 Şubat 2022 Pazartesi, 22:13
Tekneleri arızalanan 29 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltında
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Fethiye açıklarında 12 Şubat tarihinde saat 11.30 sıralarında devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik ekipleri, tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğunu ve yardım talebinde bulundukları ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, motoru arızalanınca sürüklenen teknedeki 29 düzensiz göçmeni bota aldı. 

ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 1 organizatör gözaltına alındı.


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