Telus işçileri direnişlerinin 64. gününde dayanışma gecesinde buluştu

Yayınlanma: 15.03.2025 - 15:16

Güncelleme: 15.03.2025 - 15:16

Müzik grupları Dil Tengi, Agora Minör, Praksis ve Vodvil'in sahne aldığı geceye çok sayıda sendika ve kurum temsilcisi katıldı. Etkinlikte konuşan Çağrı-İş Sendikası Genel Başkanı Cihan Sezer, işçi sınıfının birlikteliğinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Sermayedarlar işçi sınıfının örgütsüzlüğünden cesaret buluyor, saldırılarını sürdürüyor. Biz işçi sınıfının hak mücadelelerinden vazgeçmesi için çabalıyorlar, bu nedenle dayanışmamızı ve umudumuzu daha diri tutmak zorundayız.

TELUS İKİ GÜNDE OTUZ İŞÇİ DAHA ÇIKARDI

Telus işçileri, sendikal yetki barajını ve toplu sözleşme için gereken sayıyı aştı. Ancak yasaların işveren lehine olması, şirketin sendikal süreci engellemesine olanak tanıdı. Yetkiye itiraz ederek süreci yargıya taşıyan Telus, işçiler üzerindeki baskılarını artırdı, mobbing, işten çıkarma ve ayrımcılığı devreye soktu. Sadece son iki gün içinde otuz işçi sudan sebeplerle işten çıkarıldı.”

TELUS DİRENİŞÇİSİ HASAN HÜSEYİN YAVUZ: "BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

Direnişin öncülerinden Hasan Hüseyin Yavuz ise konuşmasında, insanca çalışma koşulları ve emeğin karşılığını almak için verdikleri mücadeleye vurgu yaparak şunları ifade etti:

“İnsanca koşullarda çalışmak, emeğimizin karşılığını almak için Çağrı-İş Sendikası ile bir yola çıktık. Altı ayda toplu sözleşme için yetki aldık. Bu süreç kolay olmadı, hâlâ da devam ediyor. İş kolumuz değiştirildi, yetkiye itiraz edildi, işten çıkarıldık, mobbinglere maruz bırakıldık. Tüm bu yaşananlara karşı bir direniş başlattık. Bugün direnişin 64. günü. Bizler birlikte güçlüyüz ve daha da güçlenmeye devam edeceğiz. Birlikte kazanacağız!”

"MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Toplu olarak sahneye çıkan Telus’ın direnişçi işçileri adına konuşan Serdar Şengel, düşük ücretler, ağır çalışma koşulları ve sendika karşıtlığına karşı mücadele ettiklerini vurguladı. İşçilerin sürekli gözetim altında tutulduğunu, mola haklarının kısıtlandığını ve sağlık sorunlarına rağmen çalışmaya zorlandıklarını belirtti. Sendikalaşma sürecinde büyük bir başarı elde ettiklerini ifade eden Şengel, işçilerin baskılar ve işten çıkarmalarla sindirilmeye çalışıldığını ancak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Şengel, "Biz kazanacağız, direne direne kazanacağız!" diyerek birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

Telus işçilerinin sendikal hakları için verdiği bu kararlı mücadele, dayanışmanın ve emeğin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Direniş, yeni işten çıkarılan işçilerin de katılımıyla büyüyerek devam ediyor.