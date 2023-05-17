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TEM'de kamyon devrildi: Ankara yönü ulaşıma kapandı

Kocaeli'nde TEM Otoyolu’nun Körfez geçişinde devrilen kamyon nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA
Yayınlanma: 17.05.2023 - 13:12
TEM'de kamyon devrildi: Ankara yönü ulaşıma kapandı
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TEM Otoyolu’nun Körfez geçişi mevkisinde meydana gelen olayda, İstanbul yönünden Ankara istikametine giden kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara yönü ulaşıma kapandı. Olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken ekiplerin kamyonu kaldırma çalışması devam ediyor.


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