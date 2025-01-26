TEM'de ücretini alamadığı müşterisini yol ortasında dövdü

Esenyurt TEM bağlantı yolunda ücretini alamayan taksi sürücüsü, yolcusunu indirip yol ortasında tekme tokat dövdü.

TEM'de ücretini alamadığı müşterisini yol ortasında dövdü
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İHA
Yayınlanma: 26.01.2025 - 10:12

İstanbul Esenyurt TEM bağlantı yolunda ücretini alamayan taksi sürücüsü, yolcusunu indirip yol ortasında tekme tokat dövdü. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde tem bağlantı yolu Esenyurt mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 THS 07 plakalı taksi sürücüsü bir yolcusunu olarak yoluna devam etti ancak Tem bağlantı yolunda yolcu inmek istedi. Sürücü, tutarı söyleyerek ücreti talep etti. Ücret ödemeyeceğini söyleyen yolcu kapıyı açıp kaçmaya çalıştı. Bu duruma sinirlenen sürücü, aşağı inerek yolcuyu tekme tokat dövmeye başladı. Aynı zamanda şahsın üzerini arayan taksici, ücretini almaya çalıştı. Yoldan geçen vatandaşlardan yardım isteyen yolcu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



Etiketler: #taksi #Esenyurt

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