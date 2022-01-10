Temel Karamollaoğlu’nun sağlık durumuyla ilişkin açıklama

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, sosyal medya hesabından Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2022 Pazartesi, 10:59
Temel Karamollaoğlu’nun sağlık durumuyla ilişkin açıklama
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz hafta Covid-19'a yakalanmış ve doktorların tavsiyesi üzerine hastaneye yatırılmıştı.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. 

Karaduman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Bu akşam Genel Başkanımızı hastanede ziyaret ederek doktorlardan da bilgi aldım. Genel olarak durumu iyi. Bir kaç gün hastanede misafir olduktan sonra taburcu olacak inşallah. Bu vesileyle Genel Başkanımıza bir kez daha Allah'tan acil şifa diliyorum"


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