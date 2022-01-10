Temel Karamollaoğlu’nun sağlık durumuyla ilişkin açıklama
Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, sosyal medya hesabından Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz hafta Covid-19'a yakalanmış ve doktorların tavsiyesi üzerine hastaneye yatırılmıştı.
Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Karaduman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam Genel Başkanımızı hastanede ziyaret ederek doktorlardan da bilgi aldım. Genel olarak durumu iyi. Bir kaç gün hastanede misafir olduktan sonra taburcu olacak inşallah. Bu vesileyle Genel Başkanımıza bir kez daha Allah'tan acil şifa diliyorum"
Bu akşam Genel Başkanımızı hastanede ziyaret ederek doktorlardan da bilgi aldım.— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) January 9, 2022
Genel olarak durumu iyi. Bir kaç gün hastanede misafir olduktan sonra taburcu olacak inşallah.
Bu vesileyle Genel Başkanımıza bir kez daha Allah’tan acil şifa diliyorum.
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Kimlikte yeni dönem
- Demet Evgar'dan 'Cem Yılmaz' paylaşımı
- Erdoğan'a çok sert sözler
- Artık o iki ürünü marketler satamayacak
- AKP'de dikkat çeken çöküş
- İstanbul için tarih verildi
- Ece Üner'den kötü haber
- Eski Galatasaraylı Falcao, imzayı atıyor!
- Tecrübeli futbolcu maç sırasında kalp krizi geçirdi!
- Üniversite öğrencisi kadının 7. kattan düştüğü iddiası