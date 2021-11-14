Temel töreninden ‘şov’ çıktı

14 Kasım 2021 Pazar, 02:00

CHP’li Akın’ın konu hakkındaki soru önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in verdiği yanıt akılları karıştırdı. Akın, Bakan Dönmez’e, “4 Haziran 2021 tarihinde temeli atılan tesisin ihalesinin yapılıp yapılmadığını, ihale yapılmadıysa söz konusu tarihte yapılan temel atma töreninin neyi kapsadığını” sordu. Bakan Dönmez, rezerv miktarının tespit edildiğini, üretim konseptine karar verildiğini ve geliştirme faaliyetlerinin belirlenmiş olan takvime göre sürdürüldüğünü belirtti. “İşletme tesisi temeli için ihale yapılmıştır” diyen Bakan Dönmez, “işleme tesisi için son mühendislik projelerinin detaylandırılma aşamasında olduğunu” kaydetti.

‘BİR AY SONRA İMZA’

Verilen yanıtı değerlendiren Akın, iktidarın Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervini vatandaş lehine kullanmak yerine siyasi çıkar için propaganda malzemesine dönüştürdüğünü belirterek şunları kaydetti: “Öğreniyoruz ki tesis için değil, zemin iyileştirilmesine yönelik işlem yapılmış. Söz konusu zemin iyileştirme işini alan alt yüklenici sözleşmeyi 9 Temmuz 2021’de imzalamış. Özetlemek gerekirse henüz tesisle ilgili tek bir çivi çakılmadan hatta zemin iyileştirmesi bile yapılmaya başlanmadan iktidar büyük bir etkinlikle tesis için temel atma töreni yaptı. Artık yeter, milleti yanıltmayın.”

Zonguldak’ta 4 Haziran 2021’de yapılan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün temelini atacağımız bu tesisin inşası gazın karaya ulaşacağı 2023’e kadar tamamlanacak” demişti.



