Termometreler eksi 22,9'u gördü

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan soğuk hava etkisi sürüyor. Erzincan’ın Otlukbeli ilçesi eksi 22,9 dereceyle bölgenin en soğuk noktası oldu.

Termometreler eksi 22,9'u gördü
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DHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 11:57

Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, dondurucu soğuklar Erzincan, Ardahan ve Erzurum başta olmak üzere birçok il ve ilçede etkili oldu. Erzincan’ın Otlukbeli ilçesi eksi 22,9 dereceyle bölgenin en soğuk noktası olurken, Ardahan Göle’de eksi 22,2 ve Erzurum Yakutiye’de eksi 21,5 derece ölçüldü.

Dondurucu soğukların etkisiyle Yakutiye’de şadırvanlar buz tuttu, otobüs duraklarının camları buzla kaplandı. Rahva bölgesinde kırağı tutan ağaçlar ise kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, bölgede soğuk havanın bir süre daha etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor. Vatandaşlar, don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.


Etiketler: #soğuk hava #Erzincan #Erzurum

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