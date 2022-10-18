Finlandiya Savunma Komitesi üyesi Köntta: Terörle mücadelede Türkiye ile aynı çizgideyiz

18 Ekim 2022 Salı, 20:45

Madrid'de varılan mutabakat kapsamında; Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında, iki ülkenin NATO'ya üyeliğine ilişkin yapılan müzakereler devam ediyor. Türkiye ve Macaristan; Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini henüz onaylamıyor.

İsveç'te yeni hükümetin kurulmasının ardından, ülkenin yeni Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'ye karşı mevcut pozisyonlarını koruyacaklarını ve üç ülke arasında imzalanan mutabakata bağlı olduklarını dile getirdi.

Türkiye, terörle mücadele alanında beklentilerini açıkladığı Finlandiya ve özellikle İsveç'i, yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin, İsveç'in NATO üyeliğinden daha yakın olduğunu belirtmişti.

Finlandiya'nın dört büyük partisinden biri olan Merkez Parti Milletvekili ve Parlamento Savunma Komitesi Üyesi Joonas Kasperi Köntta, Finlandiya-Türkiye müzakerelerine ilişkin son durumu Cumhuriyet'e değerlendirdi.

"MÜZAKERELER İYİ VE YAPICI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Joonas Köntta; Madrid'de varılan mutabakatı hatırlatarak, görüşmelerin "yapıcı" bir şekilde devam ettiğini söyledi.

İlgili mutabakatın, ülkesi tarafından uygulandığını belirten Köntta, müzakere sürecinin "yapıcı bir iş birliği" içinde ilerlediğini aktardı.

Köntta, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen'in Brüksel'deki NATO toplantısında bir araya gelmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI CİDDİYE ALIYORUZ"

Köntta, "İki bakanın yapıcı ve güzel bir toplantı gerçekleştirmesi bu süreçte kritik bir adım. Savunma bakanlarının birbirlerinin güvenlik endişeleri hakkında görüş alışverişinde bulunabilmeleri önem arz ediyor" dedi.

Türkiye'yi "gelecekteki bir müttefik" olarak tanımlayan Köntta, Ankara'nın terör konusundaki güvenlik kaygılarını ciddiye aldıklarını ifade etti.

Finlandiya, Parlamento ve Savunma Komitesi Üyesi Joonas Köntta

"FİNLANDİYA VE İSVEÇ, YPG/PYD'YE DESTEK VERMEYECEK"

Köntta, ülkesinin, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınadığını belirterek, terörü önlemek için aktif olarak çalıştıklarını söyledi.

Köntta, "Türkiye söz konusu olduğunda, Finlandiya'nın terörle mücadele konusundaki yaklaşım ve eylemlerinin, NATO'nun genel çizgisiyle tam olarak uyumlu olduğunu" belirtti.

Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadele alanında Türkiye ile iş birliği içinde olacağına işaret eden Köntta, "Türkiye , Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mutabakata göre, Finlandiya ve İsveç, YPG/PYD'ye destek vermeyecek" diye konuştu.

SİLAH İHRACATINDA 'NATO ÜYELİĞİ' VURGUSU

Köntta, Türkiye'ye yönelik silah ihracatında NATO üyeliğinin dikkate alınacağını aktardı.

Köntta, "Silah ihracatında kararlar olay bazında değerlendirilir. Daha geniş bir incelemenin parçası olarak, Türkiye'ye ihracat düşünülürken NATO üyeliği de dikkate alınacaktır" dedi.