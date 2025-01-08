Terör şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Yayınlanma: 08.01.2025 - 16:26

Güncelleme: 08.01.2025 - 16:26

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonlarda, yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri G.A. ve N.A. ile terör örgütü IŞİD şüphelisi, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı