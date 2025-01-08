Terör şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
Edirne'de Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri G.A. ve N.A. ile terör örgütü IŞİD şüphelisi hakkında tutuklama kararı verildi.
Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonlarda, yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri G.A. ve N.A. ile terör örgütü IŞİD şüphelisi, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı
Etiketler: #FETÖ/PDY #IŞİD #Terör örgütü #Yunanistan
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