Terör şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Edirne'de Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri G.A. ve N.A. ile terör örgütü IŞİD şüphelisi hakkında tutuklama kararı verildi.

Terör şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 16:26

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonlarda, yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri G.A. ve N.A. ile terör örgütü IŞİD şüphelisi, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı


Etiketler: #FETÖ/PDY #IŞİD #Terör örgütü #Yunanistan

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