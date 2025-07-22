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Ters yöne girdi, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı: Can kayıpları var!

Ters yöne girdi, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı: Can kayıpları var!

22.07.2025 10:04:00
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DHA
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Ters yöne girdi, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı: Can kayıpları var!

Ankara'da sürücüsünün ters yöne girdiği otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. İki otomobilin demir yığınına döndüğü kazada 2 sürücü de yaşamını yitirdi.

Etimesgut ilçesinde Dumlupınar Bulvarı’nda dün saat 21.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; M.A. yönetimindeki 06 HL 601 plakalı otomobil, Eskişehir istikameti Yakacık mevkiinde ters yönde ilerleyerek, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 DF 976 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de demir yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki sürücünün de yaşamını yitirdiği belirlendi. İki sürücünün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirildi. Hurdaya dönen otomobillerin kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Ankara #kaza #ölü

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