Tersane denize izinsiz dolgu yaptı

Yayınlanma: 21.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.04.2024 - 04:00

Konu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) taşındı. Yapılan incelemede dolgunun “kaçak” olduğu tespit edildi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ordu Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Bahse konu taşınmazın deniz tarafında 256.60 metrekarelik alanı doldurduğu tespit edilmiştir. Konu hakkında Başaran Kardeşler Gemi ve Tekne İmalatı Tur. Nak. Tic. Ltd. Şti’ye yazılan yazı ile izinsiz olarak doldurulan deniz yüzeyinin yazımızın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde eski haline getirilmesi, eski haline getirilmemesi halinde idaremiz ile şirketleri arasındaki ön iznin iptal edileceği bildirilmiştir. Deniz yüzeyinin eski haline getirilmemesi halinde gerekli işlemler yapılacaktır. Şikâyete konu işlem ile ilgili il müdürlüğümüz ÇED ve çevre izinleri şube müdürlüğü tarafından mevzuatları çerçevesinde gerekli cezai ve yasal işlemler ayrıca yapılacaktır.”

