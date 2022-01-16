Test karmaşasının ardından kritik istifa çağrısı
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle Türkiye'de aşısız kişiler için PCR testi uygulamasına dün son verilmişti. Bugün 81 ilin valisine gönderilen genelgeyle PCR testi istenilecek durumlar yeniden belirlendi. Duruma tepki gösteren Tür kTabipleri Birliği, "Alınan kararlar her zamanki gibi bilim dışıdır. Toplumu hastalığa mahkum edenleri bir kez daha istifaya çağırıyoruz" dedi.
Valiliklere gönderilen genelgeye göre, dün kaldırılan "iç hat uçuşlarında tüm yolcular için PCR test zorunluluğu" yeniden getirildi. Buna göre, bazı durumlarda aşısız, aşı sürecini tamamlamayan, son 180 günde Covid-19 geçirmemiş kişilerden PCR istenmesine devam edilecek.
İSTİFA ÇAĞRISI
Düzenlemenin ardından TTB, sosyal medya hesabınan bir açıklama yaparak test konusunda yaşanan bu karmaşaya tepki gösterdi.
TTB, alınan kararın bilim dışı oldğunu vurgulayarak "Toplumu hastalığa mahkum edenleri bir kez daha istifaya çağırıyoruz" dedi.
TTB'den yapılan açıklama şu şekilde:
Salgın anlık değişen kararlarla değil, bilimsel verilerle yönetilmeli. SARS-CoV-2 virüsünün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yoktur. Alınan kararlar her zamanki gibi bilim dışıdır. Toplumu hastalığa mahkum edenleri bir kez daha istifaya çağırıyoruz.
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