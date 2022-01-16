Test karmaşasının ardından kritik istifa çağrısı

16 Ocak 2022 Pazar, 18:34

Valiliklere gönderilen genelgeye göre, dün kaldırılan "iç hat uçuşlarında tüm yolcular için PCR test zorunluluğu" yeniden getirildi. Buna göre, bazı durumlarda aşısız, aşı sürecini tamamlamayan, son 180 günde Covid-19 geçirmemiş kişilerden PCR istenmesine devam edilecek.

İSTİFA ÇAĞRISI

Düzenlemenin ardından TTB, sosyal medya hesabınan bir açıklama yaparak test konusunda yaşanan bu karmaşaya tepki gösterdi.

TTB, alınan kararın bilim dışı oldğunu vurgulayarak "Toplumu hastalığa mahkum edenleri bir kez daha istifaya çağırıyoruz" dedi.

TTB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Salgın anlık değişen kararlarla değil, bilimsel verilerle yönetilmeli. SARS-CoV-2 virüsünün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yoktur. Alınan kararlar her zamanki gibi bilim dışıdır. Toplumu hastalığa mahkum edenleri bir kez daha istifaya çağırıyoruz.



