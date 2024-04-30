Testislerinden biri alınmak zorunda kalmıştı... Gözaltında şiddet davasında o polis için karar verildi!

Yayınlanma: 30.04.2024 - 09:55

Güncelleme: 30.04.2024 - 10:00

Beyoğlu'nda gözaltına alınan Samet G.'ye şiddet uygulayarak diziyle vurması sonucu testislerinden birinin ameliyatla alınmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan polis memuru Serhat K., "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık polis Serhat K. katılırken, şikayetçi katılmadı.

Duruşmada, Taksim Şehit Haşim Taştan Polis Karakolu'nda görevli polis Sümeyye K. tanık olarak dinlendi.

Sümeyye K. olay sırasında olmadığını belirterek "Şikayetçinin ifadesini hastane odasında aldık. İfade verirken durumu kötü değildi. Zaten sakıncalı bir durum olsaydı biz ifade almazdık. Doktorlar da ifade vermesine izin vermezlerdi. Durumunda herhangi bir olağandışılık görmedim. Dövüldüğüne dair konuşması olmadı" dedi.

Şikayetçinin ifadesini alan diğer polis Osman D. ise nöbet kulübesinde nöbette olduğunu, bazı bağrışmalar duyduğunu, nöbet kulübesinde olduğu için ayrılıp seslerin geldiği yere gidemediğini, şikayetçinin ifadesini Sümeyye K. ile birlikte aldıkladıklarını anlatarak şikayetçinin sağlığının iyi göründüğünü, olağandışı bir vaziyet görmediğini belirtti.

Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde doktor Tuğba K. tanık olarak verdiği ifadesinde, "Şikayetçiyi hastaneye müracaat etmesi nedeniyle tanırım. Kendisini ameliyat öncesi anestezi hazırlığı için muayene ettim. Normalde herhangi bir şikayeti yoktu. Sigara içen hastaları anestezi öncesi muayene ediyoruz. Cerrahi kliniğinde yatıyordu. Rutin işlemlerimizi yaptık. Ne sorunu olduğu konusunda ve bu sorunun neden kaynaklandığı konusunda bana bir anlatımda bulunmadı. Daha sonra gerekli işlemleri yaptık. Bu şahsı bir kez gördüm. Bana polis merkezinde dövüldüğü, darbedildiği şeklinde bir anlatım ve şikayette bulunmadı" diye konuştu.

ŞİKAYETÇİ AVUKATI TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Şikayetçi Samet G.'nin avukatı Suat Ateş, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın tutuklanmasını talep etti.

"EYLEMİN İŞKENCE SUÇUNUN TÜM UNSURLARINI TAŞIMADIĞI.."

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ancak eyleminin de işkence suçunun tüm unsurlarını taşımadığını belirterek "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı söz verilen sanık polis Serhat K. son sözünde, geçici olarak başka bir ilde görev yaptığını, şikayetçinin dini değerlere karşı sinkaflı cümle kullanılmasına karşı sesinin yükseldiğini, başkaca kastı ve kabahati olmadığını öne sürdü.

HAKSIZ TAHRİK VE TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme heyeti, sanık polise haksız tahrik altında "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan önce 6 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşu ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alan heyet, indirim uygulayarak sanığı 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

"İNDİRİM YAPILMASI HAKKANİYETE UYGUN DEĞİLDİR"

Şikayetçi Samet G.'nin avukatı Suat Ateş, "Suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezadan indirim yapılmıştır. Görüntüler haliyle mevcuttur. Müvekkilimin en ufak bir eylemi olmamasına karşın sanığın cezasından indirim yapılması hakkaniyete uygun değildir. Ayrıca sanık halen aktif olarak polis memuru olup hakkında tutuklama talep etmiş olmamıza rağmen en basit bir adli kontrol hükümlerine dahi hükmedilmeyip talebimiz reddedilmiştir" diyerek üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını belirtti.

İDDİANAME

İddianameye göre, babasının Beyoğlu'nda bekçilik yaptığı film setine ait ve babasının üstüne zimmetli olan spot ışıkları, avize ve saç kurutma makinesinin aparta misafir ettiği kişiler tarafından çalındığını fark eden şikayetçi Samet G. bu olay nedeniyle hırsızlık şüphelisi Halil K. ile kavga etmesi sonrasında 16 Haziran 2022'de gözaltına alındı.

Ancak Samet G. götürüldüğü Taksim Şehit Haşim Taştan Polis Karakolu'nda suçsuzluğunu anlatmaya çabalarken kötü muameleye maruz kaldı.

Ayakkabılarını çıkardığı sırada da polis memuru Serhat K. tarafından ensesinden tutularak darbedilen Samet G., polis Serhat K. tarafından tekmelendi.

Serhat K.'nın diziyle testislerine vurması üzerine olaya diğer polis ve bekçiler de müdahale etti. İddianamede, ağrısının ciddi olduğunu söyleyen şikayetçinin cinsel organında şişlik gördüğü halde hastaneye gitmesine müsaade edilmeyerek ifadesi alındığı, prosedür gereği Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürülen Samet G. oradan hemen Okmeydanı Hastanesi'ne sevk edildiği anlatıldı.

Şikayetçinin testislerden birinin ağır derece tahribata uğradığı gerekçesiyle ameliyatla alındığı, adli tıp raporuna göre yaşamının tehlikeye sokacak ve uzuvlarından birinde sürekli işlev kaybı olacak şekilde yaralandığı belirtildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

İddianamede, kamera görüntülerine yer verilerek şikayetçinin saat 18.37 sıralarında getirildiği, saat 20.38'de ifade odasına alındığı, polis Serhat K.'nın saat 20.39 sıralarında oturan şikayetçinin yanına gelerek boynunu tutup aşağıya bastırdığı, sonrasında iki eliyle boğazını sıkıp ensesine tokat attığı, oturduğu yerden kalkan şikayetçiyi tutup savurduğu, diziyle testislerine vurduğu, koluyla boynunu sıktığı, yine testislerine sert tekme attığı, yere düşen şikayetçinin başına gidip eliyle vurduğu, diğer görevlilerin Serhat K.'yi ifade odasından çıkarttıkları kaydedildi.

İddianamede, sanık polis Serhat K.'nın savunmasında, üst araması sırasında şikayetçinin gergin şekilde küfür ederek konuşması üzerine uyardığını, şikayetçinin sinir krizi geçirerek direnmeye devam ettiğini, iki polis memurunun daha gelmesiyle şahsın kontrol altına alındığını, kaba üst yoklaması sırasında ameliyatlı burnuna bir kez daha temasta bulunması nedeniyle direncini kırmak için görevinin gerektirdiği kademeli şekilde orantılı güç kullanarak etkisiz hale getirdiklerini, bilerek isteyerek kendisine zarar verme kastının olmadığını öne sürdü.

İddianamede, şikayetçinin polise yönelik fiili saldırı olmaması, polisin şiddetini arttırması, diğer görevlilerin araya girmesine rağmen eyleme devam etmesinin sanığın eyleminin ani gerçekleşen yaralama boyutunu aşarak işkence suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak "İşkence" suçundan 6 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.