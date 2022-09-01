Thodex soruşturmasında yeni gelişme

01 Eylül 2022 Perşembe, 11:40

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "bizim de zararımız var" diyen mağdurların şikayeti üzerine yeni bir Thodex soruşturması başlattı. Onlarca mağduru bulunan dosya kapsamında mağdurların zararının tespit edilmesine yönelik işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

İktidara yakın Sabah'ın haberine göre, hakkındaki yeni dosya nedeniyle soruşturmayı yürüten savcılığın koordineli çalıştığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Özer hakkında bir gözaltı kararı vermesi ve gözaltına alınan CEO'nun emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevki bekleniyor.

Savcılığın tutuklanması veya serbest bırakılması ihtimalleri üzerinden bir değerlendirme yapmasının ardından Özer'in yargılandığı Thodex davasında ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıla kadar hapsinin istendiği, hakkında yakalama kararı bulunan dava kapsamında da ifade işlemlerine geçilmesi öngörülüyor.

Bu iki davada da mahkemenin Özer'in tutuklanıp tutuklanmayacağı noktası karar vermesi beklenen prosedürler arasında.