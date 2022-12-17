THY 2023'te yapacağı alım sayısını açıkladı
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni yılda 2 bin 600 kabin memuru ve bin 200 pilot alımı yapılacağını açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru ve 1.200 yeni pilot alacaklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ulus Markalama Forumu"nda konuşan Ekşi, şunları kaydetti:
"2003'te bizim kabin memuru sayımız 1.579'du. 2022'ye geldiğimizde 8 kat büyüyerek 12 bin 841 kabin memurumuz var halihazırda çalışan. Önemli bir rakam vereyim, biz 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız. 2003'te 651 pilotumuz varken bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. 1. 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız. Yani neredeyse 2003'teki Türk Hava Yolları ölçeğinde büyüyoruz."
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