THY, afet bölgesine yapılacak uçuşları 100 TL'ye sabitledi

Son dakika haberi... THY; Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı uçuşları 13 Şubat'a kadar tek yön 100 TL'ye sabitledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 01:05
THY, afet bölgesine yapılacak uçuşları 100 TL'ye sabitledi
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Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamaya göre, binlerce yurttaşın hayatını kaybettiği deprem bölgesine yapılacak uçuşlarda, bilet satışları sabit fiyat üzerinden gerçekleştirilecek. 

Buna göre Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı uçuşlarda 13 Şubat'a kadar tek yön 100 TL'ye sabitlendi.


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