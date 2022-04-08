THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

Türk Hava Yolları Ukrayna, Belarus ve Rusya'da Soçi ve Rostov'a yönelik seferleri durdurma kararını 18 Nisan 2022 tarihine kadar uzattı.

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2022 Cuma, 11:51
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
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Türk Hava Yolları (THY), savaş nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna, Belarus ve Rusya'nın Rostov ve Soçi kentleri için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "15 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Belarus, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 18 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bilgilendirmede, değişiklik ve iade işlemlerinin acenteler, THY'nin web sitesi ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.


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