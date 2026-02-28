Cumhuriyet Gazetesi Logo
THY’den açıklama geldi... İran seferleri iptal mi edildi?

THY’den açıklama geldi... İran seferleri iptal mi edildi?

28.02.2026 11:00:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
THY’den açıklama geldi... İran seferleri iptal mi edildi?

İran seferlerinin iptal edildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, seferlerin planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.

TÜRK Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, İran seferlerinin iptal edildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını, seferlerin planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı.

"SEFER İPTALİ İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir."

İlgili Konular: #THY #İran #açıklama #Sefer

İlgili Haberler

Altında çifte şok! İran'a saldırı başladı: Trump'tan yüz milyarlarca dolarlık vergi iptali açıklaması geldi...
Altında çifte şok! İran'a saldırı başladı: Trump'tan yüz milyarlarca dolarlık vergi iptali açıklaması geldi... ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin tarife kararıyla yüz milyarlarca doların iade edilebileceğini belirtti. İsrail'in başlattığı saldırının ardından ABD'de başlayacak vergi iadelerinin güvenli liman altına olan talebi daha da artırması bekleniyor.
Son dakika... Tahran'da patlamalar... İsrail İran'a saldırı başlattığını duyurdu!
Son dakika... Tahran'da patlamalar... İsrail İran'a saldırı başlattığını duyurdu! İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi. İsrail, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu.
Trump’tan İran açıklaması: ABD büyük çaplı askeri operasyon başlattı
Trump’tan İran açıklaması: ABD büyük çaplı askeri operasyon başlattı ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’da yayımladığı videoda İran’a yönelik “büyük çaplı askeri operasyon” başlatıldığını açıkladı. Operasyonun gerekçesini ABD çıkarlarına yönelik tehditler olarak gösteren Trump, detayların ise ilerleyen saatlerde netleşmesinin beklendiğini söyledi.