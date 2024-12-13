THY duyurdu: Bingazi seferleri başlıyor
Türk Hava Yolları (THY), Libya'nın Bingazi şehrine 14 Ocak 2025 tarihinde seferlerin başlayacağını açıkladı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Libya'da Trablus kentine yaptıkları seferlerin devam ettiğini de anımsattı.
Ekşi, şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi de Libya Bingazi seferlerimize 14 Ocak 2025 tarihinden itibaren haftada 3 sefer ile başlıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor."
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