THY duyurdu: Bingazi seferleri başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), Libya'nın Bingazi şehrine 14 Ocak 2025 tarihinde seferlerin başlayacağını açıkladı.

THY duyurdu: Bingazi seferleri başlıyor
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 18:27

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Libya'da Trablus kentine yaptıkları seferlerin devam ettiğini de anımsattı.

Ekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi de Libya Bingazi seferlerimize 14 Ocak 2025 tarihinden itibaren haftada 3 sefer ile başlıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor."


Etiketler: #Sefer #THY #libya

İlgili Haberler

Havada panik anları... İstanbul'a geri döndüler: Hem THY hem de Pegasus uçağına yıldırım düştü!

Havada panik anları... İstanbul'a geri döndüler: Hem THY hem de Pegasus uçağına yıldırım düştü!
Oz Büyücüsü filminde Dorothy karakterine hayat veren Judy Garland'ın ayakkabıları rekor fiyata satıldı

Oz Büyücüsü filminde Dorothy karakterine hayat veren Judy Garland'ın ayakkabıları rekor fiyata satıldı
THY'den sefer iptalleri açıklaması

THY'den sefer iptalleri açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler