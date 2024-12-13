THY duyurdu: Bingazi seferleri başlıyor

Yayınlanma: 13.12.2024 - 18:27

Güncelleme: 13.12.2024 - 18:27

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Libya'da Trablus kentine yaptıkları seferlerin devam ettiğini de anımsattı.

Ekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi de Libya Bingazi seferlerimize 14 Ocak 2025 tarihinden itibaren haftada 3 sefer ile başlıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor."