THY kabin amiri Onur Aykanat'ın öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve Türk Hava Yolları kabin amiri Onur Aykanat’ın hayatını kaybettiği kazanın başka bir aracın kamerasıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Araç kamerasına, motosikletiyle ilerlediği esnada şerit değiştiren bir aracın çarpması sonucu Aykanat’ın savrulduğu ve düştüğü anlar yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 09:10
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Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde 27 Ağustos günü gerçekleşen motosiklet kazasında Türk Hava Yolları kabin amiri Onur Aykanat yaşamını yitirmişti.

O GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Emniyet güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü kazaya ilişkin başka bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Görüntüye, şerit değiştiren bir otomobilin Aykanat’ın idaresindeki motosiklete çarptığı ve kabin amirinin savrularak yere düştüğü anlar yansıdı.


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