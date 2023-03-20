THY uçağında teknik arıza: İstanbul Havalimanı'na geri döndü
İstanbul-Manchester seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, meydana gelen teknik arıza nedeniyle Macaristan Hava Sahası üzerinden geri dönerek İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.
Türk Hava Yolları'nın (THY) TK-1993 sefer sayılı Airbus A32neo tipi uçağı İngiltere Manchester seferini yapmak üzere saat 08.45'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.
İSTANBUL HAVALİMANI'NA GERİ DÖNDÜ
Macaristan Hava Sahası'nda seyir halinde uçakta teknik arıza meydana geldi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi.
Teknik arıza meydana gelen THY uçağı saat 09.22'de İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.
Yolcular, THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Manchester'e gönderilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta peş peşe dört deprem!
- Sahte diploma skandalı: CHP'li Başarır tek tek isim sayd
- Sahi ne oldu sarıklı amirale
- Millet İttifakı'nda 'Mansur Yavaş krizi' iddiası
- TGRT'den kovulan Ekrem Açıkel'in yeni kanalı belli oldu
- Lazio'lu futbolcudan Mourinho'ya çirkin sözler!
- Heyelan tehlikesi: 3 ev tahliye edildi
- Cumhur'un ortağından HÜDA PAR'a 'ses' yok
- Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı başvurusuna tepki
- Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan Şahan Gökbakar'a çağrı