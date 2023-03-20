THY uçağında teknik arıza: İstanbul Havalimanı'na geri döndü

İstanbul-Manchester seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, meydana gelen teknik arıza nedeniyle Macaristan Hava Sahası üzerinden geri dönerek İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

DHA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 13:29
THY uçağında teknik arıza: İstanbul Havalimanı'na geri döndü
Abone Ol google-news

Türk Hava Yolları'nın (THY) TK-1993 sefer sayılı Airbus A32neo tipi uçağı İngiltere Manchester seferini yapmak üzere saat 08.45'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA GERİ DÖNDÜ

Macaristan Hava Sahası'nda seyir halinde uçakta teknik arıza meydana geldi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi.

Teknik arıza meydana gelen THY uçağı saat 09.22'de İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.

Yolcular, THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Manchester'e gönderilecek.

 


THY teknik arıza İstanbul Havalimanı

İlgili Haberler

Yurtdışı oyları THY'den kiralanacak olan uçaklarla getirilecek

Yurtdışı oyları THY'den kiralanacak olan uçaklarla getirilecek
THY Euroleague'de haftanın MVP'si Dzanan Musa

THY Euroleague'de haftanın MVP'si Dzanan Musa
THY: Almanya'nın Köln şehrine de uçuşlar yapılamayacak

THY: Almanya'nın Köln şehrine de uçuşlar yapılamayacak

En Çok Okunan Haberler