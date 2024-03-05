THY'nin bazı Hamburg seferleri iptal edildi

THY, 7 Mart'ta yapılacak Hamburg seferlerinin bazılarının iptal edildiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 21:16
THY'nin bazı Hamburg seferleri iptal edildi
Abone Ol google-news

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda yapılacak grev nedeniyle 7 Mart Perşembe günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'dan Hamburg'a gidiş seferlerinin devam ettiği ancak buradan yapılacak TK 1662 Hamburg-İstanbul, TK 1664 Hamburg-İstanbul ve TK 1668 Hamburg-İstanbul dönüş seferlerinin iptal edildiği belirtildi.


THY haberleri hamburg haberleri Sefer haberleri iptal haberleri

İlgili Haberler

Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde düzenleme

Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde düzenleme
Minibüs tramvay yoluna devrildi... Seferler aksadı!

Minibüs tramvay yoluna devrildi... Seferler aksadı!
Biden bu sefer de Gazze ile Ukrayna'yı karıştırdı

Biden bu sefer de Gazze ile Ukrayna'yı karıştırdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dubai'yi geride bıraktık! İki şehirde konut fiyatları uçtu

Dubai'yi geride bıraktık! İki şehirde konut fiyatları uçtu
‘Dilber’ etkisi devam ediyor… Pavyon turları başladı!

‘Dilber’ etkisi devam ediyor… Pavyon turları başladı!
Mete Yarar ile eski CHP milletvekili Öztürk canlı yayında birbirine girdi: 'Ben senin oğlun değilim!'

Mete Yarar ile eski CHP milletvekili Öztürk canlı yayında birbirine girdi: 'Ben senin oğlun değilim!'
Beşiktaş’tan TFF’ye çağrı: VAR kayıtlarını açıklayın!

Beşiktaş’tan TFF’ye çağrı: VAR kayıtlarını açıklayın!
Murat Kurum ve Binali Yıldırım'la aynı karede: AKP'li başkan fuhuştan tutuklandı

Murat Kurum ve Binali Yıldırım'la aynı karede: AKP'li başkan fuhuştan tutuklandı
Fatih Erbakan’dan şaşırtan ziyaret: Menzil cemaatinin lideriyle buluştu!

Fatih Erbakan’dan şaşırtan ziyaret: Menzil cemaatinin lideriyle buluştu!
İngiliz trans birey Türk berber ile evlendi: 'Google çeviri kullandım'

İngiliz trans birey Türk berber ile evlendi: 'Google çeviri kullandım'
Hull City – Birmingham maçı hangi kanalda? 5 Mart 2024 maç günü

Hull City – Birmingham maçı hangi kanalda? 5 Mart 2024 maç günü