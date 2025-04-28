THY'den 'Van seferleri' açıklaması
Türk Hava Yolları (THY) Muş ve Ağrı’ya ek seferler planladıklarını açıkladı. Gerekçe olarak, Van Ferit Melen Havalimanı’nda yapılacak tadilat çalışmaları gösterildi.
Van Ferit Melen Havalimanı’nda yapılacak tadilat çalışmaları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) yolcuların mağdur olmaması için Muş ve Ağrı’ya ek seferler planladıklarını açıkladı.
Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, Van Ferit Melen Havalimanı’nda gerçekleştirilecek tadilat çalışmaları nedeniyle; 1 Mayıs-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uçuşlarımız sınırlı tarife ile gerçekleşecek. 5 Eylül-5 Aralık 2025 tarihleri arasında ise havalimanı geçici olarak kapalı olacaktır. Bu süreçte yolcularımız için Muş ve Ağrı havalimanlarına ek seferler planlanmıştır” denildi.
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