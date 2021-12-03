THY'den yolculara 'fırtına' uyarısı
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Marmara Bölgesi'nde bugün etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcuları uyararak, "Türk Hava Yolları olarak misafirlerimizin seyahat güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz" dedi.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi 'twitter' hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre sert rüzgâr bu gece itibarıyla İstanbul'a geri dönüyor. Türk Hava Yolları olarak misafirlerimizin seyahat güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu çağrı merkezimiz veya web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde bugün için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli lodos fırtınası uyarısında bulunmuştu.
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